«Спартак» пытается пристроить своего защитника в клубы РПЛ

Также «Крылья Советов» могут рассмотреть вопрос с возвращением Юрия Горшкова, который имеет слишком мало игрового времени в «Зените».

«Спартак» купил Илью Самошникова у «Локомотива» в августе прошлого года за €3,7 млн. Однако за красно-белых футболист провел лишь пять матчей. Вначале мешали травмы и адаптация к новой команде. А затем зимой в «Спартак» пришел Хуан Карлос Карседо, и у испанца свой взгляд на роль крайних защитников. Похоже, Самошников в его концепцию не вписывается.

Ранее стало известно, что «Спартак» хочет приобрести у «Рубина» албанского нападающего Мирлинда Даку.