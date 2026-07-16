Экс-возлюбленная Тимати стала обладательницей элитных апартаментов в Дубае

30-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, купила недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выяснил Super. На этот раз она приобрела апартаменты в престижном районе Дубая. Сделка состоялась еще в 2024 году.

Оказывается, это не первая инвестиция Решетовой в Дубае. Еще в 2023 году вице-мисс Россия-2014 купила студию в центре города, но предпочла не афишировать эту покупку. Теперь же она выбрала более масштабный объект — апартаменты в строящемся премиальном комплексе The St. Regis Residences. Сдача дома запланирована на конец 2026 года, после чего владелица получит ключи и сможет наслаждаться видами на главные достопримечательности мегаполиса.

Стоимость новых апартаментов составила 2 412 888 дирхамов, что по текущему курсу равняется примерно $55 млн. Из панорамных окон будущего жилья открывается захватывающий вид на небоскреб Бурдж-Халифа, знаменитый танцующий фонтан и здание Дубайской оперы. Вместе с ключами Решетова получит доступ к ландшафтному бассейну с зонами отдыха, современному фитнес-центру и спа-комплексу. А в пешей доступности от дома находятся огромный торговый центр Dubai Mall и бульвар с множеством ресторанов.

Интересно, что слухи о дубайской недвижимости Решетовой ходили еще в 2022 году. Тогда ей приписывали покупку виллы в районе Dubai Marina. Однако модель опровергла эти домыслы.

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