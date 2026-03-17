В понедельник вечером футбольный Краснодар примет ответный поединок ½ финала Пути РПЛ Кубка России. Местная команда сойдется на поле с московскими армейцами. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, пишет LiveSport .

Напомним, первая встреча соперников состоялась в столице и завершилась уверенной викторией гостей. ЦСКА удалось забить три мяча в ворота «быков», пропустив лишь однажды. С таким багажом команды подходят к сегодняшней игре.

Аналитики букмекерских контор тем не менее отдают предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на успех «Краснодара» в основное время составляет примерно 1,80. Ничейный исход оценивается как менее вероятный событие с котировкой около 4,00. Шансы ЦСКА повторить успех первого матча расцениваются еще ниже — ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 4,20.

Специалисты не прогнозируют закрытый футбол. Вероятность того, что обеим командам удастся отличиться, оценивается достаточно высоко — коэффициент 1,68. При этом тотал меньше двух с половиной мячей идет в линии за 1,76, тогда как тотал больше этого же значения — за 2,10.