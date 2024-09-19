Реставрация двух исторических жилых домов продолжается в Коломне. Здания являются объектами культурного наследия регионального значения, рассказали в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Первый дом расположен на Посадской улице. Он был построен в 1810-х годах. При возведении здания был использован один из образцовых проектов, помещенных в «Собрании фасадов» 1809 года.

Второй дом возвели в начале 19 века на улице Островского. Это кирпичное двухэтажное здание, которое можно назвать образцом городской застройки купеческих кварталов города.

Оба дома являются памятниками стиля классицизм. Сейчас специалисты проводят работы по реставрации фасадов.