Реставрация усадьбы «Федино» продолжается в Воскресенске
Фото: [Главное управление культурного наследия МО]
Реставрация усадьбы «Федино» продолжается в одноименном селе в Воскресенске, сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.
Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения, она была построена в XIX веке.
В конце XIX века предводитель дворянства Бронницкого уезда Московской губернии Павел Ахлестышев заказал у знаменитого архитектора Владимира Суслова проект усадебной церкви. Строить ее начали в 1906 году, а в 1913-м она была освящена.
Сейчас на объекте ведутся штукатурные работы, устанавливаются металлические леса, проводится отделка в интерьерах.