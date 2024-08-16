Реставрация усадьбы «Федино» продолжается в Воскресенске

Реставрация усадьбы «Федино» продолжается в одноименном селе в Воскресенске, сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения, она была построена в XIX веке.

В конце XIX века предводитель дворянства Бронницкого уезда Московской губернии Павел Ахлестышев заказал у знаменитого архитектора Владимира Суслова проект усадебной церкви. Строить ее начали в 1906 году, а в 1913-м она была освящена.

Сейчас на объекте ведутся штукатурные работы, устанавливаются металлические леса, проводится отделка в интерьерах.