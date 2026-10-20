Слуцкий назвал Мостового и Бубнова фриками, на которых нельзя всерьез обижаться

Тренер Слуцкий назвал фриками футбольных экспертов Бубнова и Мостового

Культура и спорт
Александр Мостовой

Фото: [Александр Мостовой/РФС]

Известный российский тренер Леонид Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале FONBET высказался о футбольном эксперте Александре Бубнове и бывшем футболисте сборной России Александре Мостовом.

Специалист признался, что испытывает к обоим не лучшие чувства. Мостовой, в частности, критиковал Слуцкого из-за того, что у него не было карьеры игрока, а это, по мнению экс-полузащитника «Спартака» и «Сельты», не дает ему права работать тренером.

«На них нельзя обидеться всерьез. Но они настолько фрики, да, настолько они для меня комичные персонажи, что…» — не закончил фразу Слуцкий.

Тренер предположил, что при личной встрече с Бубновым или Мостовым они, скорее всего, просто пройдут мимо друг друга.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о главном тренере «Рубина» Франке Артиге.

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