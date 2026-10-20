Стали известны сроки восстановления Игоря Акинфеева после травмы

Врач ЦСКА Безуглов: Акинфеев вернутся в общую группу на зимнем сборе

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в шоу FonTour на канале Fonbet рассказал о восстановлении травмированных игроков команды.

В частности, специалист сообщил, что 40-летний голкипер команды Игорь Акинфеев вернется в общую группу на первом зимнем сборе. Таким образом, знаменитый вратарь пропустил около 10 месяцев, с апреля 2026 года по январь 2027-го.

«С Игорем Владимировичем все хорошо. Мы хотим, чтобы он в зале сделал всю работу, а потом — вышел на поле. У него очень хороший настрой: нет лишнего веса, мотивирован. Акинфеев каждый день приезжает в восемь утра на ВЭБ Арену и по три часа пашет», — сказал Безуглов.

Также врач ЦСКА рассказал, когда ждать возвращения других травмированных. Милан Гайич может быть готов к первому зимнему сбору, Дмитрий Баринов — к третьему, а Мойзеса ожидают в строю к концу марта.

Ранее стало известно, что из-за травмы пропустит до двух недель лучший бомбардир КХЛ Николай Голдобин из СКА.

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