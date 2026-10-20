Утяшева показала редкое фото с дочерью от Воли

Super: Ляйсан Утяшева опубликовала совместное селфи с 11-летней дочерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летняя бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала совместное селфи с 11-летней дочерью, сообщает Super. Телеведущая не стала скрывать лицо девочки.

На снимке обе позируют с улыбками, а Утяшева с юмором отметила, что дочь начинает перенимать ее привычки. В частности, девочка, как и мама, сворачивает губы трубочкой.

У Утяшевой и ее мужа, 47-летнего резидента Comedy Club Павла Воли подрастают двое детей. Помимо 11-летней дочери, в семье есть 13-летний сын. Родители стараются не скрывать детей от публики и делятся семейными моментами.

Недавно стало известно, что дети звездной пары приняли участие в съемках шоу «Большой куш. Бангкок». Дети пары тестировали испытания, которые проходили участники проекта. За это им даже заплатили.

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о появлении щенка на съемках.

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