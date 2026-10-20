Лучший бомбардир КХЛ выбыл из-за травмы на две недели

Лучший бомбардир КХЛ Голдобин из СКА пропустит до двух недель из-за травмы

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Нападающий СКА Николай Голдобин пропустит до двух недель из-за травмы, сообщил ТАСС новый главный тренер команды Андрей Разин.

Голдобин делит с Джастином Бэйли из «Барыса» первое место в списке лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оба игрока набрали по 19 очков.

«Буквально вчера вечером позвонил доктор и сказал, что такая ситуация по Николаю. Я так понял, 10-14 дней его не будет. Но он будет тренироваться, надеюсь, форму свою не растеряет», — сказал Разин.

Хоккеист Марк Верба в эфире программы «Скользкий лед» предположил, что после прихода в СКА Разина Голдобина ждет обмен. Нападающий ранее играл под руководством тренера в «Металлурге», но потом был обменян в «Спартак» несмотря на еще год контракта.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, какие игроки могут покинуть СКА в ближайшее будущее.

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