Лучший бомбардир КХЛ выбыл из-за травмы на две недели

Голдобин делит с Джастином Бэйли из «Барыса» первое место в списке лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оба игрока набрали по 19 очков.

«Буквально вчера вечером позвонил доктор и сказал, что такая ситуация по Николаю. Я так понял, 10-14 дней его не будет. Но он будет тренироваться, надеюсь, форму свою не растеряет», — сказал Разин.

Хоккеист Марк Верба в эфире программы «Скользкий лед» предположил, что после прихода в СКА Разина Голдобина ждет обмен. Нападающий ранее играл под руководством тренера в «Металлурге», но потом был обменян в «Спартак» несмотря на еще год контракта.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, какие игроки могут покинуть СКА в ближайшее будущее.