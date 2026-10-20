Подмосковная команда завоевала награды на туристском слете учащихся Союзного государства

В Пензе прошел туристский слет учащихся Союзного государства, команда из Подмосковья по итогам соревнований завоевала сразу несколько призовых мест. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Сборная образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования для детей и взрослых» Богородского округа под руководством педагогов Людмилы Бауриной и Галины Майсак показала высокий уровень подготовки, школьники заняли второе место в конкурсе туристских газет и третьи места в конкурсе песен и в конкурсе представления команд.

Участниками слета стали 511 юных спортсменов из 37 регионов России и Белоруссии. Мероприятие направлено на укрепление дружбы между школьниками двух стран, развитие сотрудничества, популяризацию здорового образа жизни и воспитание чувства единства у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.