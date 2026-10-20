Рэпера Navai освободили из-под ареста в Казахстане

31-летнего российского рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) освободили из-под ареста в Казахстане, сообщает PEOPLETALK со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Суд изменил ему меру пресечения на заседании, куда артиста привезли под конвоем. После этого Navai доставили в районный изолятор временного содержания, а затем отпустили на свободу.

Отмечается, что МВД Казахстана приняло решение официально закрыть уголовное дело. Причину объяснили тем, что артист впервые нарушил закон и полностью признал свою вину.

На прошлой неделе стало известно, что Navai был временно задержан и помещен в СИЗО № 13 в городе Тараз по делу о контрабанде запрещенных веществ.

Бакиров родился 2 апреля 1993 года в Самаре, где и провел свое детство, с ранних лет проявляя глубокий интерес к музыке. Позже он переехал в Москву и поступил в Академию труда и социальных отношений, однако тяга к творчеству взяла верх над юридической специальностью.

Свои первые треки Наваи начал записывать еще в 2011 году под псевдонимом Navai, но настоящая слава и массовое признание пришли к нему в 2016 году, когда он объединился с Александром Алиевым в дуэт HammAli & Navai.

Ранее бывшую девушку Navai обвинили в монетизации чужого горя.