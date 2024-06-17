Ресторан дочери Меладзе претерпел убытки на 30 млн рублей за год работы

Ресторан Omela в столичных Хамовниках, владелицей которого является дочь известного российского певца Валерия Меладзе, ушел в минус почти на 30 млн рублей уже после первого года работы. Об этом сообщает Life.ru .

Однако ранее Софья Меладзе заявляла, что весьма старалась сделать проект по-настоящему грандиозным.

Отмечается, что открытие ресторана Omela в Пожарском переулке состоялось в прошлом году, а рядом открылся бар с аналогичным названием. Однако дохода данное заведение так и не приносит, а клиенты предпочитают ему иные злачные места в Хамовниках.

Добавляется, что в текущем году компании, на которую зарегистрирован ресторан, отказали в государственной регистрации в налоговой инспекции, так как ею были предоставлены неправильные данные о своем адресе.