Ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства заработал в Подмосковье

Подмосковье усиливает кадровый потенциал в сфере туризма. Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для туристической отрасли открылся в регионе на базе РГУТИС, передает пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что переподготовка будет проходить с середины сентября по середину декабря в смешанном формате: в виде очных и дистанционных занятий, практических занятий на лучших предприятиях индустрии туризма, самостоятельной работы. По итогам обучения слушатели смогут получить диплом о профессиональной переподготовке.

«Де-факто необходимость в специализированной структуре, нацеленной именно на профессиональную переподготовку кадров в туризме, назрела уже давно. В 2023 году в образовательных программах Центра примут участие 500 сотрудников туристической сферы Московской области», — рассказал ректор РГУТИС Александр Федулин.

Подать заявку на участие в программах можно на информационном портале РГУТИС.

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