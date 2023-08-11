Губернатор Подмосковья анонсировал выплаты семьям пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде

В Подмосковье введут специальные региональные выплаты семьям погибшей и пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своих соцсетях.

«Сегодня снова в Сергиевом Посаде, проводим штаб на месте ЧС. Сейчас важно помочь людям, которые пережили большое потрясение. Тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех 8 человек, кто считается пропавшими без вести», — написал губернатор.

Так, семья погибшей получит два миллиона рублей, родственники тяжело раненых, находящихся в реанимации, — 500 тысяч рублей, госпитализированные с переломами — 300 рублей. Еще по 100 тысяч рублей получат те, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, Воробьев указал на то, что в городе необходимо как можно скорее восстановить пострадавшие дома и и инфраструктуру. По его словам, в результате взрыва пострадали 440 квартир и 20 частных домов.

«Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», — сказал глава Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.