«Ревела навзрыд, соседка дала платочек»: Юлия Барановская призналась в эмоциях после возвращения Ефремова на сцену

Осенью 2025 года режиссер Никита Михалков представил заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова как актера своего театра, а недавно состоялась премьера спектакля с его участием, которая собрала полный зал и вызвала настоящий шквал эмоций. Зрители аплодировали артисту стоя, а Юлия Барановская призналась, что не смогла сдержать слез, сообщает Teleprogramma.org.

Спектакль «Без свидетелей», который сначала прошел в формате закрытого показа, теперь увидела широкая публика. И судя по реакции зрителей, ожидание того стоило.

Зал был полон. После финальной сцены Ефремову аплодировали 10 минут — артист выходил на поклон и, по свидетельствам очевидцев, сам едва сдерживал эмоции.

Среди приглашенных звезд оказалась и Юлия Барановская. Телеведущая не смогла скрыть впечатлений: в личном блоге она призналась, что спектакль оставил «сильный след в памяти».

«Ревела навзрыд, соседка дала мне свой платочек», — поделилась Барановская.

Ее эмоции разделили и другие зрители, которые отмечали, что возвращение Ефремова на сцену стало событием, тронувшим даже тех, кто привык держать чувства при себе.

Сам артист, судя по всему, тоже переживал этот момент как личную важную веху: путь к сцене после УДО оказался непростым, но первый публичный выход показал, что профессиональное сообщество и публика готовы его поддерживать.

