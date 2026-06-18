Зуб мамонта в уральской пещере: геолог в замешательстве, великан пробрался под землю

Путешественник Олег Чегодаев сделал в башкирской пещере «Грезы» находку, которая поставила в тупик даже видавшего виды геолога — огромный зуб мамонта, который едва протащили через узкие лазы. Об этом сообщает Lenta.ru.

История началась с того, что проводник по имени Петр обратил внимание на странный камень в дальней части пещеры. Чегодаев, который вел группу, рассказывает, что они буквально «тащили находку через всю пещеру и ныряли с ней», пока не выбрались на поверхность. Сомнений в том, что это не простая галька, не было, но окончательную уверенность дал уральский геолог Фаниз Ардисламов, который осмотрел артефакт и подтвердил: это подлинный бивень или коренной зуб взрослого мамонта.

Ардисламов задумался вслух: либо эти гиганты жили под землей в древности, либо сами пещеры были открыты и доступны в те далекие времена. Ни одна из версий не выглядит убедительной — ведь мамонты, по всем канонам, бродили по степям, а не ныряли в карстовые пустоты.

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