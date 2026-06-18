Жители Подмосковья подали свыше 70 тыс. заявок на услуги по газу на сайте госуслуг региона

Жители Подмосковья подали около 72 тыс. заявок на услуги «Мособлгаза» на сайте госуслуг региона. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В числе самых востребованных услуг — ремонт и замена газового оборудования, а также заключение договора на техобслуживание оборудования. На получение этих услуг было подано 39 тыс. и 16,5 тыс. заявок соответственно.

«Мы продолжим работу по расширению перечня цифровых услуг и их совершенствованию», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации контрольно-надзорной деятельности в регионе.