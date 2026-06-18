Отплыл и не вернулся: подросток погиб после купания в Большой Оби

Гибель 14-летнего мальчика на реке Большая Обь вызвала немедленную реакцию правоохранительных органов. Прокуратура Шурышкарского района и следственный комитет начали проверки, чтобы установить причины случившегося, передает со ссылкой на прокуратуру интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Шурышкарский район стал местом скорбных событий: на Большой Оби погиб школьник. По предварительным данным, компания подростков проводила время на берегу, когда один из них решил отплыть подальше от спасительной суши. Однако сил или умения вернуться назад оказалось недостаточно – ребенок ушел под воду и спасти его не удалось.

Прокуратура незамедлительно вмешалась в ситуацию. Сотрудники надзорного ведомства уже организовали проверку, которая коснется соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В фокусе внимания – действия местных властей по оборудованию мест, разрешенных для купания, а также информирование населения о том, где находиться у воды опасно.

Следователи проводят доследственную проверку, собирая все возможные детали произошедшего. Помимо установления непосредственных причин трагедии, они дадут оценку работе административных органов – насколько качественно выполнялись обязанности по оповещению жителей района о запрещенных зонах отдыха на воде.

Ранее сообщалось, что волна утащила двух студенток в океан.