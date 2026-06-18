Суд вынес решение в отношении сценариста сериала «Счастливы вместе»

Измайловский районный суд Москвы вынес приговор сценаристу популярного ситкома «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому, сообщает РЕН ТВ. Его признали виновным в убийстве бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Брестового отправили в колонию строго режима на 6 лет и 7 месяцев.

Трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года. Сценарист и экс-участник популярного телешоу распивали алкогольные напитки в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Между ними вспыхнул конфликт. По данным следствия, Брестовой нанес оппоненту 91 удар ножом. От полученных ранений Лукин скончался на месте.

На суде Берестовой настаивал на самообороне. Он утверждал, что не осознавал количество ударов, так как находился в состоянии аффекта. По его словам, конфликт начался из-за того, что он попытался вылить бутылку алкоголя, а Лукин первым проявил агрессию, схватил нож и пошел на него с криком «убью».

Присяжные и судья не сочли эту версию убедительной. Суд отметил, что характер и количество ранений не соответствуют необходимой обороне, и квалифицировал действия подсудимого как умышленное убийство.

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