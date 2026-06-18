Политолог вскрыл два реальных итога G7 для России

Политолог Сергей Маркелов разобрал шумный саммит «Большой семерки» и вычленил всего два по-настоящему значимых итога для Москвы. Все остальное — пустые обещания и информационная канонада, которая не стоит выеденного яйца. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, главный прорыв — Европа впервые прямо дала Вашингтону сигнал, что готова забрать на себя управление украинским досье. Это не просто смена декораций: Брюссель берет на себя ответственность за переговорный трек, а значит, Киев рискует остаться без безоговорочной поддержки из-за океана.

Второй момент — включение дипломатического рычага, о котором раньше старались не вспоминать. Маркелов подчеркивает: появились намеки на реальную переговорную линию, а не на ультиматумы. Если это не бравада, то в ближайшее время дипломаты обеих сторон могут сесть за стол и начать предметный разговор о том, как гасить конфликт, а не подливать масла в огонь.

Ранее военэксперт назвал пиратством задержание танкера Британией.