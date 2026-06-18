Интервью с китайским политологом Чжаном Вэйвэем вышло нестандартным — вместо обсуждения геополитики и санкций разговор свернул в сторону человеческих качеств. Маргарита Симоньян не стала перечислять заслуги или достижения, а сделала акцент на том, что обычно остается за кадром официальных встреч.

Она призналась: со стороны может показаться, что Путин — человек с жесткой риторикой и резкой манерой поведения на международных переговорах. Однако, по ее словам, это лишь внешняя оболочка. Внутри же президент обладает развитым до невероятной степени чувством сострадания к другим.

«Путин Владимир Владимирович — это человек, в котором невероятно развита черта, которую я считаю главной для человека. И она у него на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие», — поделилась Симоньян.

Главред RT подчеркнула: именно эта сторона характера вызывает у нее личную гордость за принадлежность к числу соратников президента. Она отметила, что милосердие для нее — главный критерий оценки человека, и в Путине этот критерий, по ее наблюдениям, выдержан безупречно.

Примечательно, что слова Симоньян перекликаются с недавними воспоминаниями тех, кто знал президента в юности. Классный руководитель и первая учительница немецкого языка Вера Гуревич в эксклюзивном интервью RT рассказывала: будучи самым сильным учеником в классе, юный Владимир никогда не пользовался этим преимуществом во вред другим. Напротив, он всегда вставал на защиту тех, кто нуждался в поддержке, и, по словам педагога, не обидел за школьные годы ни одного человека.