«Бред и меркантильность»: отец Децла назвал внука лжецом после заявления о фамилии

Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), ответил на заявление внука — Антония Кисилева. Накануне 20-летний сын музыканта заявил , что дед якобы запрещает использовать фамилию Толмацкий в СМИ.

По словам Антония, Александр звонит на телеканалы и требует не подписывать его фамилией молодого человека. Более того, сын рэпера заявил, что дед пытается лишить его наследства.

Сам Александр Толмацкий в интервью Teleprogramma.org назвал слова внука «бредом» и «меркантильностью». Он также посоветовал ему найти работу.

«Я уже устал в свой адрес слушать всякую чушь. Полный бред. Он бредит. Он меркантильный, бредовый негодяй. Вот прям можете написать фразу „меркантильный бредовый негодяй“», — заявил Толмацкий-старший.

Конфликт между родственниками покойного Децла длится с момента его смерти в 2019 году. Александр Толмацкий — известный продюсер, работавший с Децлом, «Мальчишником» и «Кар-Мэн». После смерти сына он стал управлять его творческим наследием.

Его внук — Антоний, остался жить с бабушкой Ириной Толмацкой. В 2025 году он уже жаловался на попытки деда ограничить его права на использование фамилии и творчества отца.

Ранее Мария Погребняк высказалась о намерении сына Децла выселить мать из квартиры.