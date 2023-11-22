Режиссер Бортко считает современное отечественное кино «провинциальным» по сравнению с голливудским

Отечественное кино является непременной частью российской культуры и имеет богатую историю. В последние несколько десятков лет индустрия российского кинематографа столкнулась с рядом сложностей и вызовов. Режиссер Владимир Бортко определил отличительную особенность отечественного кинематографа 2020-х. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, кино этого десятилетия можно охарактеризовать словом «провинциальность».

Режиссер добавил, что одна из причин – зависимость от конкретных стереотипов, окружающих жизнь жителей РФ. Это тематика деревенского быта, проблемы малых городов, углубленное изображение жизни за пределами крупных городов.

По его мнению, отечественный кинематограф уделяет внимание внутренним переживаниям персонажей, исследованию их внутреннего мира. Немалую роль в этом играет и отличие бюджета от голливудских фильмов.