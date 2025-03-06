Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер на 49-м году жизни

Ушел из жизни Илья Шерстобитов — кинопродюсер, режиссер и сценарист. Ему было 48 лет. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Института кино и телевидения (ГИТР), где покойный работал преподавателем.

Причины ухода из жизни Ильи Шерстобитова не уточняются.

Илья Шерстобитов появился на свет 11 апреля 1976 года в городе Москве. Он получил профессиональное образование в области режиссуры, окончив режиссерский факультет ВГИКа имени С.А. Герасимова.

В 1995 году он начал свою карьеру на Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). За время работы выступил продюсером более чем 20 фильмов и сериалов. Также он успешно занимался созданием сценариев и режиссурой.

В 2018 году Шерстобитов снял комедийный фильм «Каникулы президента», в котором главную роль исполнил Дмитрий Грачев — актер, внешне очень похожий на президента РФ Владимира Путина.

В течение нескольких последних лет Шерстобитов работал преподавателем на кафедре режиссуры в ГИТР.

Ранее сообщалось, что на 74-м году из жизни ушел Михаил Мокеев, который сыграл много ролей на сцене театра, в кинофильмах и сериалах, а также выступал в качестве режиссера.