Режиссер культовой «Бригады» объяснил, почему сериал не получил продолжения

Сериал «Бригада» спустя два десятилетия после выхода продолжает удерживать лидерство в рейтингах культовых детективных сериалов 90-х и 2000-х годов, пишет «Российская газета». Портал «Кинопоиск» назвал его самым культовым проектом последних десятилетий, а многие зрители до сих пор ждут продолжения истории.

Режиссер культового сериала Анатолий Сивушов объяснил, что, несмотря на огромный успех и ожидания зрителей, съемочная группа «Бригады» сознательно отказалась от сиквела, посчитав эту задачу практически невыполнимой.

Он рассказал, что многие коллеги предлагали снять продолжение, обещая высокие сборы и коммерческий успех. Однако команда «Бригады» приняла принципиальное решение: либо делать качественный продукт, либо не браться за проект вовсе.

Повторить триумф оригинального сериала, по мнению создателей, было бы крайне сложно, а рисковать репутацией и памятью зрителей они не захотели.

«Важнее сохранить качество, а не рисковать ради коммерческой выгоды», — подчеркнул Сивушов.

Именно поэтому «Бригада» осталась без продолжения, оставшись в истории российского кино как один из самых ярких и самобытных сериалов.

Современные поклонники сериала видят в нем не только криминальную драму. Многие воспринимают «Бригаду» как историю о людях, о дружбе, о судьбах, что сближает ее с культовыми фильмами о Великой Отечественной войне — теми, что тоже рассказывают прежде всего о человеке в тяжелые времена.

К тому же «Бригада» снималась по высшему разряду, как лучшие советские многосерийные фильмы. Создатели не экономили на качестве, даже если это требовало дополнительных средств. Как отмечают критики, в истории остаются те фильмы, на которых не хотели заработать денег, и «Бригада» — яркое тому подтверждение.

