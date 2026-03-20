Стивен Спилберг представил блокбастер «День разоблачения» и рассказал о вере в пришельцев

Голливудский режиссер Стивен Спилберг, снявший «Титаник» и «Аватар», заявил, что верит в существовании внеземной жизни и анонсировал новый фильм, посвященный контакту человечества с инопланетным разумом. Об этом сообщил «Царьград».

Картина получила название «День разоблачения», ее премьера запланирована на 12 июня 2026 года.

Спилберг признался, что не располагает никакими секретными данными, но его интуиция подсказывает, что земляне не одиноки во Вселенной. Режиссер считает наивным полагать, что люди — единственные мыслящие существа в космосе.

Режиссер подчеркнул, что эта тема всегда была близка ему: начиная с детства, когда он смотрел на звездное небо и мечтал о далеких мирах, и продолжая в своем творчестве.

Зрителям хорошо знакомы фильмы Спилберга о пришельцах: «Инопланетянин», зрелищная «Война миров», загадочные «Близкие контакты третьей степени». Новый проект, судя по словам режиссера, станет еще одной попыткой осмыслить возможную встречу человечества с иным разумом.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры вновь откажутся от голливудских премьер в мае.