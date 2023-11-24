Режиссер Переверзев назвал причины отказа снимать Хабенского и Машкова в «Брате-3»

По словам режиссера Валерия Переверзева, Константин Хабенский и Владимир Машков являются прекрасными актерами, но на съемках «Брата-3» он запланировал снимать немедийных персон. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что главные роли в фильме достались Владимиру и Юрию Торсуевым.

По мнению режиссера, Торсуевы являются его близкими друзьями, и весьма пластичными артистами и суперзвездами первого эшелона.