Режиссер Шнейдеров назвал причины тяги у россиян в 90-е годы

В России многие люди возвращаются к 1990-м, поскольку эпоха стала культурной точкой отсчета, к которой обращаются, чтобы найти ответы на вопросы настоящего. Таким образом, песни, сериалы, шоу — это не только ностальгия, а попытка осмыслить время, которое было одновременно опасным и вдохновляющим. Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил, почему так происходит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с одной стороны, это время ужаса, голода, бандитизма и хаоса, а с другой — те самые «поющие трусы» — эпоха попсовых групп вроде «Комбинации» или «Блестящих» и прочих. В целом 90-е дают простор для полярных трактовок.

Режиссер пояснил, что нынешние авторы просто боятся цензуры, не получить прокатное удостоверение, следовательно, проще снять «лихие», чем трогать нулевые или десятые, поскольку 90-е уже прошли и безопасны для осмысления.

По его мнению, из-за боязни острых углов люди уходят в русские народные сказки или ворованные «Волшебники Изумрудного города». Таким образом, парадоксальная привлекательность 1990-х годов остается мифом, который можно переосмысливать до бесконечности.

Ранее он пояснил, почему ремейки советских фильмов не получаются.