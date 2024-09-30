Кинокритик Шнейдеров пояснил, почему ремейки советских фильмов не получаются

В России снимут мини-сериал «Москва слезам не верит» по мотивам одноименного фильма Владимира Меньшова 1979 года. Режиссером новой версии советской классики станет Жора Крыжовников. Согласно синопсису, сюжет ремейка не станет полностью повторять оригинальную картину. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, в нашей стране еще никому не удалось снять хороший ремейк советской классики. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, судя по имеющейся информации, новая версия киноленты «Москва слезам не верит» станет скорее произведением «по мотивам» оригинала, а не прямым ремейком. Однако оба фильма все же будут объединять общая сюжетная канва и одно название.

По мнению эксперта, все известные ремейки советских фильмов являются феерической дрянью, и это объясняется тем, что сегодня нет ни режиссеров, ни актеров того уровня. К тому же ни у одного режиссера не бывает, чтобы выходили только хорошие фильмы, даже у мастистых режиссеров как в СССР, так и на Западе были провальные фильмы.

Он подчеркнул, что снимать ремейки не получается и у западных киноделов, поэтому вместо этого стоит снимать что-то свое.

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