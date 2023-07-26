Режиссер «Улиц разбитых фонарей» внезапно умер на приеме у врача в Москве

Михаила Мамедова не стало на 72-м году жизни. Как передает Shot, причиной смерти режиссера стала острая сердечная недостаточность.

Все произошло еще в понедельник, 24 июля. В этот день Мамедов вместе с женой буднично пришел на плановый осмотр ко врачу в поликлинику на Рижском проезде на севере Москвы. Во время беседы с медиком режиссеру стало резко плохо.

«На место вызвали скорую помощь, но помочь мужчине не удалось», - приводится в публикации в соцсетях.

Михаил Мамедов является создателем таких известных картин и сериалов, как фильмы и сериалы, как «Неистовый, яростный, бешеный…», «Паутина», «Такова жизнь». Особую известность ему как режиссеру принесли «Улицы разбитых фонарей», и заслуженный деятель искусств России. Также Мамедов являлся автором постановок в «Театре Луны» и Театре имени Маяковского.