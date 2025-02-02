Режиссер Виктор Савкин умер на 86-м году жизни

В Союзе кинематографистов России с прискорбием сообщили о кончине Виктора Савкина, второго режиссёра, который был членом Союза. Виктор Савкин ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте организации.

Не сообщается, от чего скончался Савкин. В пресс-службе отметили, что с 1969 года он занимал должность второго режиссёра в творческом объединении «Экран». Также он участвовал в создании фильмов-спектаклей вместе с такими известными режиссерами, как Георгий Товстоногов и Юрий Соломин.

«Тридцать первого января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.

Представители Союза кинематографистов Российской Федерации и Гильдии режиссёров Союза кинематографистов России выразили слова сочувствия и поддержки семье и близким режиссёра. Они также сообщили, что церемония отпевания пройдёт во вторник, 4 февраля, в 13:00 в церкви Живоначальной Троицы в Хоршево-Мнёвники.

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