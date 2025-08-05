Режиссера Лабутина задержали после пьяного дебоша с пострадавшими в московском баре

Скандальный инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа в одном из баров на Автозаводской улице в Москве. По информации Mash, режиссер Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош, в результате которого пострадали несколько человек.

По свидетельствам очевидцев, нетрезвый Лабутин вел себя крайне агрессивно — приставал к посетителям и персоналу, разбил арбуз об сцену (из-за чего один из гостей поскользнулся и упал), а при попытке выдворить его из заведения — выбил стеклянную дверь, оторвал часть потолка и нанес несколько ударов по собственной машине.

Отмечается, что в ходе конфликта пострадали два человека. Один мужчина получил раны, порезавшись о стекло, а девушке прилетело кулаком по лицу.

В бар были вызваны правоохранительные органы. Лабутина увезли в отдел. Комментировать инцидент он отказался.

Это уже не первый подобный инцидент с участием режиссера. В марте Лабутин устроил драку в баре на Тверской, где сломал нос бармену и выбил дверь.

Ранее сообщалось, что комик Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош на рейсе Калининград — Москва и задержал вылет.