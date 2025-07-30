Комик Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете и задержал вылет

Комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев был выдворен из самолета, летевшего из Калининграда в Москву, после пьяного скандала. Инцидент привел к задержке рейса на три часа. Об этом сообщает URA.RU.

Известный российский телеведущий, Дмитрий Хрусталев не смог спокойно улететь из Калининграда. По данным источников, он поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения и сразу начал конфликтовать с бортпроводниками. Вместо того чтобы занять свое место в бизнес-классе, телеведущий грубил экипажу и требовал сопровождения, а затем сел не в свое кресло.

Экипаж принял решение о высадке пассажира. На место вызвали полицию, которая встретила Хрусталева в аэропорту. Из-за инцидента вылет задержался — пассажирам пришлось ждать более трех часов.

По некоторым данным, проблемы у комика начались еще до посадки — в зоне выхода он приставал к другим людям. В итоге на борт его проводил один из пассажиров, но это не помогло избежать скандала.

Хрусталев прилетал в Калининград для участия в юмористическом фестивале. Видимо, праздничное настроение вышло из-под контроля.

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