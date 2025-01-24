Режиссера номинированного на «Оскар» «Вора» госпитализировали с гипогликемией

Режиссер, ставший номинантом на «Оскар» с фильмом «Вор», Павел Чухрай оказался в больнице из-за гипогликемии. У него резко снизился уровень сахара в крови, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 78-летний Чухрай испытывал сильную слабость и головокружение, также у него возникли проблемы со сном. В ходе медицинского обследования ему поставили гипогликемию, которая развилась на фоне диабета.

Это состояние представляет опасность, так как уровень глюкозы в крови становится крайне низким. Без своевременной помощи оно может привести к нарушению функций мозга и сердечной недостаточности. Режиссера обеспечили необходимыми препаратами и направили на амбулаторное лечение.

Павел Чухрай возглавляет секцию режиссуры в Российской академии кинематографических искусств. Его фильм «Вор» с Машковым был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» в 1997 году как лучший иностранный фильм и получил «Золотую медаль сената» на Венецианском кинофестивале.

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