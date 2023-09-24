Режиссера петербургского театра Никанорова нашли мертвым в поселке Ленинградской области
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
Режиссер Большого драматического театра Александр Никаноров, пропавший несколько дней назад, найден мертвым в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 78.ru.
Отмечается, что причина смерти режиссера не сообщается.
Добавляется, что Никаноров не выходил на связь с четверга. Он имел при себе велосипед.
Напомним, что он являлся режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова девять лет.