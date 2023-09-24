Режиссера петербургского театра Никанорова нашли мертвым в поселке Ленинградской области

Режиссер Большого драматического театра Александр Никаноров, пропавший несколько дней назад, найден мертвым в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 78.ru .

Отмечается, что причина смерти режиссера не сообщается.

Добавляется, что Никаноров не выходил на связь с четверга. Он имел при себе велосипед.

Напомним, что он являлся режиссером БДТ имени Г.А. Товстоногова девять лет.