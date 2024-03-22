РФС рассказал о чудовищном давлении на сербов и попытках сорвать матч с Россией

Сразу несколько западных стран всячески оказывали на Сербию сильное давление, требуя отказаться от товарищеского матча со российской сборной, которая прошла в минувший четверг, 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

Как подчеркнул собеседник агентства, балканская республика не поддалась на угрозы и шантаж российских недругов, показав таким образом, что такое настоящее сербско-российское партнерство.

«Хочу поблaгодaрить их зa то, что этот матч состоялся. Ряд стрaн окaзывали сильное дaвление нa них, чтобы не было этого визитa и игры. Но они молодцы, вот что знaчит нaстоящее пaртнерство. Это очень важно для российского футбола, что мы провели этот матч», — отметил Дюков.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Сербии в Москве прошел при переполненных трибунах и завершился уверенной победой россиян со счетом 4:0.