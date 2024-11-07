Ричард Гир объявил о переезде в Испанию ради молодой жены

Американский актер Ричард Гир решил переехать из США в Испанию. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Поклонники очень расстроены этим известием, ведь это означает, что Гир, скорее всего, завершит карьеру.

Ранее представитель агентства по продаже недвижимости сообщил, что Ричард Гир продал свое ранчо в Коннектикуте за $10,75 млн. Недвижимость он купил недавно, всего два года назад, взамен своего старого особняка.

Решение перебрать на ПМЖ в Испанию, пояснил актер, связано с его супругой. Алехандра Сильва, третья жена актера, – коренная испанка, но ради Гира она в свое время переехала в США.

Все это время Алехандра скучала по родине. По словам актера, Алехандра проявила из любви к нему необыкновенную щедрость, так как первые шесть лет их брака прожила в его стране. Теперь Гир хочет отблагодарить жену и переехать на ее родину.

Ранее сообщалось о том, что шоумен Барецкий готов купить дом Юрия Антонова.