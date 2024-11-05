Шоумен Барецкий готов купить дом Юрия Антонова
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Шоумен Стас Барецкий заявил, что желает купить дом народного артиста РФ Юрия Антонова в Московской области. Об этом сообщает NEWS.ru.
По его словам, он обустроит там «нормальный ритуальный магазин» и станет бесплатно кормить знаменитостей, жалующихся на низкие заработки, например продюсера Иосифа Пригожина.
Шоумен добавил, что намерен кормить всех артистов в обмен на «недвижку».
Ранее он предложил работу Александру Иншакову после скандала с Ивлеевой.