Шоумен Барецкий готов купить дом Юрия Антонова

Шоумен Стас Барецкий заявил, что желает купить дом народного артиста РФ Юрия Антонова в Московской области. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, он обустроит там «нормальный ритуальный магазин» и станет бесплатно кормить знаменитостей, жалующихся на низкие заработки, например продюсера Иосифа Пригожина.

Шоумен добавил, что намерен кормить всех артистов в обмен на «недвижку».

Ранее он предложил работу Александру Иншакову после скандала с Ивлеевой.