Рязань получила символ новогодней столицы
Рязань получила снежинку в качестве новогодней столицы 2025 года
Фото: [ru.freepik.com]
В Рождество Рязань объявили новогодней столицей страны 2025–2026 года, городу передали символ проекта — снежинку в ходе церемонии закрытия проекта «Киров — Новогодняя столица России». Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что указанная снежинка ювелирно соткана из кукарского кружева, отличающегося особой легкостью, в нем свыше миллиона стяжек.
Отмечается, что церемония передачи символа стартовала с концерта. Со сцены звучали песни, посвященные Рязани, ее достопримечательностям, рязанскому леденцу, рязанским грибам.
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