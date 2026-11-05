«Неприятно»: исполнительница хита «Матушка» Куртукова пожаловалась на угрозы в Сети

33-летняя российская певица Татьяна Куртукова столкнулась с агрессией в свой адрес в социальных сетях, пишет Super.

На юбилейном концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца, артистка рассказала, что недоброжелатели пишут ей непристойные сообщения, а некоторые — с угрозами. Куртукова отметила, что у нее есть помощники, которые занимаются такими ситуациями.

«Неприятно. Я думаю, что у каждого человека есть свои личные границы, и с этим может столкнуться необязательно известный человек», — рассказала Татьяна.

Несмотря на угрозы, Куртукова не стала усиливать охрану. Она продолжает вести привычный образ жизни — например, сама ходит в магазин. Исполнительница хита «Матушка» не скрывает, что получает неприятные сообщения, но не позволяет страху изменить ее повседневный уклад.

Ранее сообщалось, что директор певицы Ларисы Долиной обратился к СМИ и блогерам из-за волны хейта к певице.