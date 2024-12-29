Беспроцентная рассрочка, льготная ипотека и свадьба: «Почта Мороза» раскрыла, о чем россияне просят Деда Мороза

Ребята пишут Деду Морозу, что хотят увидеть под елкой игрушки и новые телефоны. В своих письмах они даже указывают артикулы конкретных товаров. А взрослые российские жители мечтают, чтобы новогодний волшебник помог им найти свою любовь в 2025 году, а также дал им сил. Об этом сообщает РИА Новости, изучив информацию с сайта «Почта Мороза».

Взрослые и дети пишут письма Деду Морозу онлайн, но их желания отличаются. Дети обычно просят игрушки, конструкторы, новые гаджеты, домашних животных и сладости. Некоторые даже хотят, чтобы у них появились брат или сестра.

Те, кто постарше, сразу и откровенно признаются Деду Морозу, что вели себя в уходящем году из рук вон плохо, однако торжественно обещают стать лучше в следующем. Многие просят, чтобы 2025 год был лучше уходящего и наладилась личная жизнь.

«Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз, Зовут меня Тема, мне 38 годиков, работаю я в такси… Подари мне беспроцентную рассрочку на новый автомобиль. Бесплатно не надо, а вот в кредит ставки большие», — сказано в одном из писем.

Юля, 27 лет, просит Деда Мороза, чтобы в Новом году ее молодой человек сделал ей предложение. Александра, признавшаяся, что она «уже совсем взрослая девочка», хотела бы, чтобы в ее жизни в 2025 году появился защитник, который будет ее любить.

В преддверии Нового года многие россияне обратились к Деду Морозу с просьбами, чтобы к празднику в их городе выпал снег и создалась атмосфера волшебства. Среди наиболее ярких желаний на 2025 год — стройная фигура, красивое тело, собственное жилье, отказ от вредных привычек и стабильный доход.

Ранее сообщалось, официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась журналистам, что обожает новогодний оливье трехдневной давности.