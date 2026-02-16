Рязанская область вышла на лыжню: «Лыжня России» объединила четыре тысячи участников, включая ветеранов СВО

Рязанская область вновь подтвердила статус спортивного региона, приняв XLIV Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Центральной точкой притяжения в этот раз стал биатлонный комплекс «Алмаз», где на старт вышли четыре тысячи любителей активного образа жизни со всей области. На лыжи встали и профессионалы, и те, кто впервые решил совместить выходной со спортивным праздником. Об этом сообщает издание 7info.

Традиционное мероприятие в этом году получило особый смысл. Президент Владимир Путин в приветственной телеграмме подчеркнул, что «Лыжня России» уже десятилетия остается символом единения и искренней любви к спорту для миллионов граждан. Но главными героями дня по праву стали ветераны специальной военной операции. Участники региональной программы «ГЕРОИ62», представители Ассоциации ветеранов СВО и подопечные фонда «Защитники Отечества» не просто вышли на дистанцию — они доказали, что сила духа и стойкость не имеют границ.

Для них организаторы предусмотрели индивидуальные старты и обеспечили всем необходимым инвентарем. Ветераны прошли свои дистанции, подав пример не только другим участникам, но и тысячам зрителей.

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» завершилась первая «Гонка Легкова».