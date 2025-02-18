Роберт Паттинсон признался, что отцовство изменило его жизнь

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон признался, что отцовство кардинально изменило его жизнь, привнеся в нее новые ощущения и обязанности. Как пишет журнал The Voice, актер гордится, что стал настоящим экспертом в смене подгузников.

Как отметил Паттинсон, отцовство изменило его взгляды на кинопроекты. Актер стал более открыт к участию в семейном кино, отмечая, что теперь у него есть другие приоритеты, которые влияют на выбор ролей.

Паттинсон также поделился, что его малышка спит спокойно, даря родителям безмятежные ночи.

«Я ненавижу хвастаться, но моя дочь с самого рождения спит просто идеально», — отметил актер.

Он также высказался о работе над сиквелом «Бэтмена». Паттинсон отметил, что уже ознакомился с сюжетом нового фильма.

В своем другом проекте — «Микки 17», Паттинсону предстоит сыграть 17 версий одного персонажа. По его словам, такие вызовы крайне интересны и позволяют продемонстрировать актерское мастерство в разных границах.

Сьюки Уотерхаус, мать дочери Паттинсона, тоже высказалась об актере, назвав его великолепным отцом. Она подчеркнула, что восхищается тем, как он справляется со своими новыми обязанностями.

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