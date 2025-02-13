Мария Погребняк высказалась о пятой беременности

Многодетная мать Мария Погребняк, которая воспитывает троих сыновей от своего бывшего мужа футболиста Павла Погребняка и одного малыша от нынешнего супруга Игоря Головинского, сделала смелое заявление о своей пятой беременности, передает журнал The Voice.

Для Головинского этот ребенок станет первым, и Мария с радостью поделилась своими эмоциями. 36-летняя модель отметила, что материнство для нее является настоящей радостью.

«Круто, когда много детей! Мне тяжело даются 9 месяцев беременности, а так я бы рожала каждый год! Восстанавливаюсь быстро! За неделю! Энергии и любви полно!» — сказала Мария.

Погребняк не скрывает свои мечты о дочери, но при этом не расстраивается из-за рождения мальчиков. Она уверена в своих способностях общаться с мальчиками. Также модель отметила, что понимает их психологию.

Мария поддерживает хорошие отношения с экс-супругом Погребняком. Пара часто общается и встречается на семейных праздниках, рассказала она. Кроме того, девушка продолжает дружить с бывшей свекровью.

На фоне часто возникающих обсуждений о пластических операциях после четырех родов, Мария ответила на критику, отметив, что любит свое тело, но имеет определенные требования к внешнему виду. Девушка призналась, что боится стареть.

Мария и Игорь недавно устроили красочную свадебную церемонию на берегу океана на острове Маврикий, где обменялись клятвами любви и верности.

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