Робот выступил в качестве оркестрового дирижера в Сеуле
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
Робот-андроид выступил в роли дирижера в столице Южной Кореи, тем самым возглавив выступление национального оркестра страны. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это был дебют двурукого робота в Национальном театре Кореи.
Добавляется, что это было премьерой задействования нейросети в Южной Корее.
Уточняется, что движения робота-дирижера были весьма детализированными.
Поясняется, что робот-андроид руководил исполнением трех произведений в рамках концерта.