Робот выступил в качестве оркестрового дирижера в Сеуле

Культура и спорт

Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]

Робот-андроид выступил в роли дирижера в столице Южной Кореи, тем самым возглавив выступление национального оркестра страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это был дебют двурукого робота в Национальном театре Кореи.

Добавляется, что это было премьерой задействования нейросети в Южной Корее.

Уточняется, что движения робота-дирижера были весьма детализированными.

Поясняется, что робот-андроид руководил исполнением трех произведений в рамках концерта.

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