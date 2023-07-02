Робот выступил в качестве оркестрового дирижера в Сеуле

Робот-андроид выступил в роли дирижера в столице Южной Кореи, тем самым возглавив выступление национального оркестра страны. Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что это был дебют двурукого робота в Национальном театре Кореи.

Добавляется, что это было премьерой задействования нейросети в Южной Корее.

Уточняется, что движения робота-дирижера были весьма детализированными.

Поясняется, что робот-андроид руководил исполнением трех произведений в рамках концерта.