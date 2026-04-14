«Родина» не станет предлагать контракт Дзюбе в случае выхода в РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «Чемпионатом» опроверг слухи о возможном переходе нападающего» Акрона» Артема Дзюбы в столичный клуб в случае его выхода в РПЛ.

«Родина» занимает второе место в Первой лиге, оторвавшись на шесть очков от «Урала». Сохранение этой позиции гарантирует москвичам повышение в классе.

Зинин назвал Дзюбу лучшим российским нападающим последнего десятилетия, но отметил, что «Родина» с форвардом «Акрона» не контактировала и не собирается этого делать.

«Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью», — сказал спортивный директор «Родины».

С 48 мячами «Родина» является самой результативной командой Первой лиги. Лучшие бомбардиры команды — Артем Максименко (13 голов) и Иван Тимошенко (8).

