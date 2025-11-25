Родители и дети вместе на старте: 35 семей сражались за титул самой спортивной команды Пушкино

В Пушкино прошел семейный спортивный квест «Спорт на районе», собравший около 35 активных семей. Мероприятие состоялось на площадке ФОК «Новое Пушкино» и стало продолжением летнего фестиваля с тем же названием.

Каждая команда состояла из ребенка и родителя, которые вместе проходили испытания, проверяющие силу, ловкость, скорость и командный дух. Среди заданий были турнир по силе удара от Федерации бокса, водное испытание – заплыв 50 м вольным стилем, а также творческий онлайн-конкурс по спортивной фотографии. Особое внимание привлекло интеллектуально-спортивное задание – викторина о зимнем плавании с практическими заданиями.

Кроме того, участники познакомились с биатлоном: пробовали стрелять из винтовки и создавали авторские значки, демонстрируя креативность и спортивное мастерство.

Все участники получили памятные сувениры и подарки, а организаторы подчеркнули, что такие мероприятия помогают укреплять семейные связи, прививать детям любовь к спорту и активному образу жизни. Квест был реализован при поддержке Администрации Городского округа Пушкинский, Федерации велоспорта, Федерации бокса, Федерации зимнего плавания Московской области, спортивной школы по биатлону имени Олимпийского чемпиона А. Елизарова и АНО СК «Учинка».