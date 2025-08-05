Роднина критически оценила выбор Плющенко лучшим фигуристом в истории России

На прошлой неделе действующие российские фигуристы выбрали лучшим Евгения Плющенко. Он опередил своего давнего соперника на льду Алексея Ягудина.

«Я признаю их заслуги как спортсменов, но мне, наверное, оба не очень нравились. Это мое личное восприятие. Я воспитывалась в другое время и видела другие образцы мужского катания», — сказала Роднина.

Относительно успеха Ягудина на Олимпиаде-2002 Роднина сказала, что в этом случае все удачно совпало — возраст, мастерство и программа. Знаменитая фигуристка призналась, что программы Плющенко ей никогда не нравились: они были достаточно сложными, но исполнялись с одинаковыми ошибками, особенно в приземлении. Роднина отметила, что это типичная история для учеников Алексея Мишина.

Ранее Ирина Роднина удивилась необычайной популярности олимпийской чемпионки Ирины Загитовой.