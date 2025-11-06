Роднина затруднилась оценить перспективы российских фигуристов на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с ТАСС в кулуарах международного форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Самаре, высказалась о перспективах российских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Обладателями олимпийских лицензий от России стали одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, выигравшие квалификационный турнир в Пекине.

Роднина отметила, что давать какие-либо прогнозы сложно из-за того, что россияне четыре года не выступали на международных соревнованиях. По ее оценке, в Пекине Петросян и Гуменник выглядели неплохо.

«Смогут ли они сохранить ту форму, в которой были в сентябре, к февралю, зависит от мастерства тренерского состава. Держать форму на протяжение пят-шести месяцев — это очень сложно», — заявила Ирина Роднина.

