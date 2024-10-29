Родри обошел Винисиуса и стал обладателем «Золотого мяча» 2024 года

В Париже завершилась церемония вручения «Золотого мяча» 2024 года. Обладателем главной индивидуальной награды в футболе стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

За несколько месяцев до церемонии эксперты предсказывали, что победу одержит звезда «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор, который был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Однако объявление о победе Родри стало настоящим шоком для клуба, который обвинил УЕФА и организаторов в неуважении. «Реал» даже принял решение бойкотировать мероприятие, заявив, что победителем должен был стать Винисиус или Дани Карвахаль.

Родри вышел на сцену на костылях из-за травмы колена, но это не помешало ему выразить благодарность France Football, УЕФА и всем голосовавшим за него. Он подчеркнул важность награды для испанского футбола и отметил вклад других игроков, таких как Иньеста и Хави. Винисиус, Карвахаль и другие звезды остались без наград.

На церемонии были отмечены и другие достижения. Карло Анчелотти был признан лучшим тренером, а «Реал» стал лучшим клубом года. Среди других наград выделились трофеи для Гарри Кэйна и Килиана Мбаппе, Эмилиано Мартинеса, Ламина Ямаля и Айтаны Бонмати.

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